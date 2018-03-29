Абонементы "Музей в подарок" поступят в продажу в Москве в начале апреля

29.03.18 14:35

© РИА Новости. Владимир Вяткин

29 марта. Interfax-Russia.ru - В Москве 2 апреля появится в продаже карта "Музей в подарок" - абонемент на 10 посещений столичных музеев в течение полугода.

"Карта на 10 посещений стоит 2150 рублей. Средняя цена одного билета, купленного в кассе, - около 300 рублей. Получается, за 10 билетов посетители могли бы заплатить порядка трех тысяч рублей", - приводятся слова гендиректора Мосгортура Василия Овчинникова на официальном портале мэра и правительства Москвы.

По карте можно будет вне очереди пройти, к примеру, в Музей Москвы, Галерею Ильи Глазунова, Дом Гоголя, музей Есенина - всего 13 музеев.

Карту можно заказать на сайте Мосгортура. Всего разработали пять вариантов ее оформления: с изображением Кремля, с надписью "Я люблю Москву", с картой города, со скелетом динозавра и с композицией в стиле супрематизма. Выбрать дизайн можно при оформлении заявки.

Также есть возможность получить корпоративную карту "Музей в подарок", отмечается в сообщении.