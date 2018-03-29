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29.03.18 14:35
Абонементы "Музей в подарок" поступят в продажу в Москве в начале апреля
"Карта на 10 посещений стоит 2150 рублей. Средняя цена одного билета, купленного в кассе, - около 300 рублей. Получается, за 10 билетов посетители могли бы заплатить порядка трех тысяч рублей", - приводятся слова гендиректора Мосгортура Василия Овчинникова на официальном портале мэра и правительства Москвы.
По карте можно будет вне очереди пройти, к примеру, в Музей Москвы, Галерею Ильи Глазунова, Дом Гоголя, музей Есенина - всего 13 музеев.
Карту можно заказать на сайте Мосгортура. Всего разработали пять вариантов ее оформления: с изображением Кремля, с надписью "Я люблю Москву", с картой города, со скелетом динозавра и с композицией в стиле супрематизма. Выбрать дизайн можно при оформлении заявки.
Также есть возможность получить корпоративную карту "Музей в подарок", отмечается в сообщении.
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