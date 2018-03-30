Режим работы станции метро "Комсомольская"-кольцевая изменится с понедельника

30.03.18 13:36

© РИА Новости. Илья Питалев

30 марта. Interfax-Russia.ru - В связи с проведением капитального ремонта эскалатора со 2 апреля по 24 мая будет изменен режим работы вестибюля станции "Комсомольская" Кольцевой линии Московского метрополитена, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки в пятницу.

"По рабочим дням с 07:00 до 11:00 эскалаторы вестибюля "Комсомольской" (выход к Ярославскому и Ленинградскому вокзалам) будут работать только на спуск. С понедельника по четверг с 16:30, а по пятницам с 15:30 до 20:00 все эскалаторы будут работать только на подъем", - уточнил собеседник агентства.

По его словам, выйти со станции "Комсомольская"-кольцевая в утренние часы пик и войти в вечерние по рабочим дням можно будет через станцию "Комсомольская" Сокольнической линии.

"В остальное время вход и выход пассажиров будет осуществляться в обычном режиме", - добавили в пресс-службе.