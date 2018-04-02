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02.04.18 10:08
Свыше 31 тыс. элементов навигации обновят в столичной подземке к ЧМ по футболу
Обновят, в частности, схемы в поездах метро и МЦК, маршрутно-путевые полосы и указатели. Специальными значками будут отмечены стадион "Спартак" и Большая спортивная арена "Лужники", место проведения фестиваля болельщиков и городской билетный центр. Кроме того, на новых картах размещен логотип города-организатора Чемпионата мира по футболу-2018.
"Мы запустили масштабную программу по обновлению навигации в метро и на МЦК в связи открытием новых станций и предстоящим чемпионатом мира по футболу. На станциях "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская" к открытию уже было установлено 130 новых навигационных элементов, продублированных на английский язык. Обновление схем в поездах метро и МЦК завершено на 70%, полностью работы будут закончены в апреле", - рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Традиционно масштабная замена навигации происходит перед открытием новых станций.
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