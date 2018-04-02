Свыше 31 тыс. элементов навигации обновят в столичной подземке к ЧМ по футболу

02.04.18 10:08

© РИА Новости. Антон Денисов

2 апреля. Interfax-Russia.ru - В столичном метрополитене и на Московском центральном кольце обновят более 31 тысячи элементов навигации к Чемпионату мира по футболу, сообщает сайт городской мэрии в понедельник.

Обновят, в частности, схемы в поездах метро и МЦК, маршрутно-путевые полосы и указатели. Специальными значками будут отмечены стадион "Спартак" и Большая спортивная арена "Лужники", место проведения фестиваля болельщиков и городской билетный центр. Кроме того, на новых картах размещен логотип города-организатора Чемпионата мира по футболу-2018.

"Мы запустили масштабную программу по обновлению навигации в метро и на МЦК в связи открытием новых станций и предстоящим чемпионатом мира по футболу. На станциях "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская" к открытию уже было установлено 130 новых навигационных элементов, продублированных на английский язык. Обновление схем в поездах метро и МЦК завершено на 70%, полностью работы будут закончены в апреле", - рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Традиционно масштабная замена навигации происходит перед открытием новых станций.