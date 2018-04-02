МЧС предупреждает о сильном ветре в Москве в ближайшие часы

02.04.18 14:50

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

2 апреля. Interfax-Russia.ru - В Москве в понедельник ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду, сообщили "Интерфаксу" в Главном управлении МЧС России по Москве.

"В ближайшие часы с сохранением до конца суток 2 апреля в Москве местами ожидается усиление южного ветра с порывами 12-17 м/с", - говорится в сообщении.

МЧС рекомендует жителям столицы обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

"Паркуйте автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций", - рекомендует МЧС водителям.

Ранее в понедельник Гидрометцентр повысил уровень погодной опасности в столичном регионе до "желтого" из-за ветра с порывами до 12-17.

Как сообщило ведомство, в Москве и Подмосковье днем потеплеет до 8-10 градусов, пройдет небольшой дождь.

"Желтый" уровень означает, что погода в регионе несет потенциальные риски.