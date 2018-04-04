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04.04.18 09:59

Почти 40 застройщиков Москвы получили с начала года заключения о соответствии долевому законодательству

© РИА Новости. Антон Денисов
Москва. 4 апреля. Interfax-Russia.ru - Москомстройинвест в первом квартале выдал 37 заключений о соответствии застройщика требованиям закона о долевом строительстве 214-ФЗ (ЗОС), сообщает пресс-служба ведомства в среду.

"За первые три месяца текущего года мы выдали 37 ЗОС, для сравнения, за аналогичный период 2017 года было выдано 16 ЗОС. Стоит, отметить, правда, что первая заявка на получение заключения о соответствии в прошлом году была подана не в январе, а в феврале", - сообщил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

Он добавил, что сейчас комитет рассматривает семь заявок. А всего с начала года в ведомство было направлено 70 заявлений.

"Основной причиной отказов традиционно остается некорректное заполнение проектной декларации. Такие заявки мы направляем застройщику на доработку, после чего застройщик может снова подать документы на получение ЗОС", - добавил К.Тимофеев.

С 1 января прошлого года застройщики перед началом продаж в строящемся объекте обязаны получить заключение о соответствии. Без него Росреестр не имеет права регистрировать первый договор долевого участия (ДДУ). Всего на сегодня в Москве действуют 100 тыс. ДДУ на сумму 1 трлн рублей.

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