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04.04.18 14:41

Уголовное дело по двум статьям УК РФ возбуждено в связи с пожаром в ТЦ "Персей"

© РИА Новости. Кирилл Каллиников
4 апреля. Interfax-Russia.ru - Уголовные дело о халатности и причинении смерти по неосторожности возбуждены по факту пожара в ТЦ "Персей для детей", сообщила "Интерфаксу" официальный представитель столичного главка СК Юлия Иванова.

"По поручению руководителя Главного следственного управления СК по Москве Александра Дрыманова возбуждено уголовное дело по признакам преступлений предусмотренных ст. 109 и ст. 293 УК РФ (причинение смерти по неосторожности; халатность)", - сказала она.

В результате ЧП пострадало трое пожарных, один из сотрудников ТЦ погиб.

По данным руководителя ГУ МЧС по Москве Ильи Денисова, погибший перепутал направление эвакуационного выхода.

"При эвакуации людей и недопущении распространения пожара на торговые площади, к сожалению, пострадало три сотрудника федеральной противопожарной службы. Кроме того, при проведении разведки был обнаружен один погибший, работник торгово-развлекательного центра. Со слов администрации, он перепутал направление эвакуационного выхода и двинулся в задымленную зону", - сказал И.Денисов журналистам.

По его словам, загорание произошло на шестом этаже ТЦ в складских помещениях.

В то же время, в пресс-службе столичного главка МЧС "Интерфаксу" сообщили о шести пострадавших в результате возгорания.

"В результате происшествия пострадали шесть пожарных", - сказал сотрудник пресс-службы, добавив, что один из них находится в тяжелом состоянии.

Ранее стало известно, что группа криминалистов Следственного комитета (СК) выехала на место пожара в ТЦ "Персей для детей".

"На место пожара в торговом центре "Персей" на востоке столицы выехала группа следователей и криминалистов ГСУ СК России по Москве", - говорится в тексте.

По данным пресс-службы Центра организации дорожного движения, улицы вокруг ТЦ "Персей" на востоке столицы, где в среду днем произошел пожар, временно закрыты для движения автомобилей.

"Для движения временно закрыты Малая Семеновская улица, Измайловская и Семеновский переулок", - уточнил собеседник "Интерфакса". Он добавил, что движение будет восстановлено после окончания работы на месте ЧП оперативных служб.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в ТЦ "Персей для детей" один человек погиб, двое пострадали. Из здания было эвакуировано 600 человек.

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