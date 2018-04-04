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04.04.18 14:41
Уголовное дело по двум статьям УК РФ возбуждено в связи с пожаром в ТЦ "Персей"
"По поручению руководителя Главного следственного управления СК по Москве Александра Дрыманова возбуждено уголовное дело по признакам преступлений предусмотренных ст. 109 и ст. 293 УК РФ (причинение смерти по неосторожности; халатность)", - сказала она.
В результате ЧП пострадало трое пожарных, один из сотрудников ТЦ погиб.
По данным руководителя ГУ МЧС по Москве Ильи Денисова, погибший перепутал направление эвакуационного выхода.
"При эвакуации людей и недопущении распространения пожара на торговые площади, к сожалению, пострадало три сотрудника федеральной противопожарной службы. Кроме того, при проведении разведки был обнаружен один погибший, работник торгово-развлекательного центра. Со слов администрации, он перепутал направление эвакуационного выхода и двинулся в задымленную зону", - сказал И.Денисов журналистам.
По его словам, загорание произошло на шестом этаже ТЦ в складских помещениях.
В то же время, в пресс-службе столичного главка МЧС "Интерфаксу" сообщили о шести пострадавших в результате возгорания.
"В результате происшествия пострадали шесть пожарных", - сказал сотрудник пресс-службы, добавив, что один из них находится в тяжелом состоянии.
Ранее стало известно, что группа криминалистов Следственного комитета (СК) выехала на место пожара в ТЦ "Персей для детей".
"На место пожара в торговом центре "Персей" на востоке столицы выехала группа следователей и криминалистов ГСУ СК России по Москве", - говорится в тексте.
По данным пресс-службы Центра организации дорожного движения, улицы вокруг ТЦ "Персей" на востоке столицы, где в среду днем произошел пожар, временно закрыты для движения автомобилей.
"Для движения временно закрыты Малая Семеновская улица, Измайловская и Семеновский переулок", - уточнил собеседник "Интерфакса". Он добавил, что движение будет восстановлено после окончания работы на месте ЧП оперативных служб.
Ранее сообщалось, что в результате пожара в ТЦ "Персей для детей" один человек погиб, двое пострадали. Из здания было эвакуировано 600 человек.
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