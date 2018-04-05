Весной в Москве высадят 4,5 тыс. деревьев

05.04.18 09:31

© РИА Новости. Валерий Мельников

5 апреля. Interfax-Russia.ru - Весной в столице в рамках акции "Миллион деревьев" высадят около 4,5 тыс. деревьев и более 182 тыс. кустарников, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы в четверг.

Так, на дворовых территориях, за которые проголосовали жители столицы на портале "Активный гражданин", будет высажено 2,9 тыс. деревьев и более 132 тыс. кустарников.

Кроме того, на территориях 272 объектов социальной сферы посадят 1,5 тыс. деревьев и 50 тыс. кустарников.

"Весенние посадки начнутся после 20 апреля. Приглашаем волонтеров присоединиться к посадкам. На осень 2018 года заявки уже собраны, в настоящее время они находятся на рассмотрении "Мосгоргеотреста", - добавили в пресс-службе.