Информационный центр НАТО в Москве продолжит работу

05.04.18 09:40

© РИА Новости. Екатерина Чеснокова

5 апреля. Interfax-Russia.ru - Представительство НАТО в России является техническим и не будет закрыто в ответ на сокращение российского присутствия в организации, заявил директор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин "Интерфаксу" в четверг.

"Мы не закрывали информационный центр НАТО в Москве, но в нем сейчас есть лишь один-два технических сотрудника, там нет представительного секретариата. Поэтому, в общем-то, высылать или сокращать на данный момент нам, собственно, некого", - сказал он.

"Обычно принимаются адекватные меры. У НАТО как у альянса, как у секретариата, в Москве сейчас практически ничего нет", - отметил А.Келин.

Он также подчеркнул, что РФ не будет назначать полномочного представителя в НАТО, пока организация не покажет готовности к серьезной совместной работе.

"Эта должность будет пустовать, пока мы не увидим реальной готовности со стороны натовцев работать всерьез", - подчеркнул он.

"Сейчас довольно сложная ситуация, высока военно-политическая напряжённость в Европе. Нужны определенные шаги, которые вели бы к разрядке этой напряжённости. Но такой готовности мы пока не видим. Можно с уверенностью сказать, что сейчас в полную силу наше представительство там функционировать не может ввиду объективных обстоятельств", - добавил А.Келин.