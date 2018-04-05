Власти Кемерово обещают обеспечить безопасность всех ТЦ региона

05.04.18 13:20

© РИА Новости. Владимир Трефилов

5 апреля. Interfax-Russia.ru - Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев заявил о намерении властей региона вместе с предпринимателями и МЧС обеспечить полную безопасность всех торговых центров Кузбасса.

"Сейчас наша задача - сделать все, чтобы трагедия (подобная пожару в торговом центре "Зимняя вишня") не повторилась", - заявил С.Цивилев в четверг журналистам.

По его словам, местные власти вместе с МЧС ведут работу по "всем торговым центрам". С.Цивилев заявил, что власти будут "поддерживать бизнес, заинтересованы в том, чтобы бизнес мог оказывать качественные услуги населению".

"Но безопасность наших людей - прежде всего; с нарушениями требований безопасности не будем мириться ни при каких обстоятельствах", - сказал врио губернатора.

Он сообщил, что руководство всех торговых центров уже разработало собственные программы обеспечения безопасности. "Я думаю, что мы сообща наведем порядок, по каждому торговому центру будет приниматься отдельное решение, сейчас эта энергичная работа продолжается", - сказал С.Цивилев.

Он также заявил, что "идут энергично выплаты компенсаций" родственникам погибших при пожаре в торговом центре в Кемерово.

Политик также отметил, что власти учтут общественное мнение относительно того, что построить на месте бывшего ТЦ "Зимняя вишня". Решение будет принято не раньше, чем через месяц, однако новый торговый центр там точно не появится, заверил журналистов врио главы Кемеровской области Сергей Цивилев.

"Мы предложили жителям открыто обсудить этот вопрос (что будет на месте сгоревшего торгового центра), точно говорю, что торгового центра там не будет", - сказал врио губернатора.

Он отметил, что среди обсуждаемых вариантов - сквер или парк, в котором будет или мемориал, или часовня. По словам С.Цивилева, в первую очередь учитывается мнение родственников погибших.

"Когда большинство выскажется за решение, оно, несомненно, будет поддержано (властями)", - подчеркнул врио губернатора, уточнив, что обсуждение займет, скорее всего, не меньше месяца.

С.Цивилев добавил, что остатки сгоревшего торгового центра будут снесены. По его словам, сейчас специалисты обследуют имеющиеся конструкции, занимаются оформлением необходимых документов.