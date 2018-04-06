На станции "Кутузовская" московского метро закроют северный вестибюль и платформу по первому пути

06.04.18 09:55

© РИА Новости. Андрей Рудаков

6 апреля. Interfax-Russia.ru - Северный вестибюль и часть платформы станции метро "Кутузовская " закроют 9 апреля для ремонта, поезда, следующие из центра, останавливаться не будут, сообщила в пятницу пресс-служба Московского метрополитена.

"В понедельник, 9 апреля, изменится режим работы станции "Кутузовская" Филёвской линии. Для ремонта закроют северный вестибюль и платформу по первому пути - поезда из центра не будут останавливаться для посадки и высадки пассажиров", - сообщили в пресс-службе "Интерфаксу".

По словам собеседника агентства, северный вестибюль планируется открыть в середине мая, а часть платформы будет закрыта до 1 июня.

"Одновременно противоположная часть платформы станции возобновит работу после ремонта. Поезда, следующие в центр, будут останавливаться здесь для посадки и высадки пассажиров из всех вагонов, кроме первого", - сказали в пресс-службе.

В метрополитене подчеркнули, что пересадка с поездов метро на "Ласточки" МЦК сохранится. "Для перехода можно воспользоваться южным вестибюлем "Кутузовской". Для того, чтобы попасть на станцию "Кутузовская" из центра, необходимо доехать до станции "Фили" и пересесть на поезд, следующий в обратном направлении. Время в пути из-за такого манёвра увеличится менее чем на 10 минут", - сказали в пресс-службе.