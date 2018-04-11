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11.04.18 13:51

Дорожные аварии в Москве в основном вызваны превышением скорости и несоблюдением дистанции - УГИБДД

© РИА Новости. Максим Богодвид
11 апреля. Interfax-Russia.ru - Превышение скорости и несоблюдение дистанции стали основными причинами ДТП в Москве в 2017 году, сообщил начальник УГИБДД столичного главка МВД Виктор Коваленко.

"Основными причинами дорожных аварий стало превышение скорости и несоблюдение дистанции и очередности проезда перекрестков", - сказал В.Коваленко в среду на пресс-конференции.

Он отметил, что Москва в 2017 году признана одним из самых безопасных городов в стране и перестала быть мировым лидером дорожных пробок.

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