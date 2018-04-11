Гиды получат разрешение проводить экскурсии в московском метро после экзамена

11.04.18 13:54

© РИА Новости. Евгений Биятов

11 апреля. Interfax-Russia.ru - Познавательные туры по станциям московского метрополитена будут проводить только аккредитованные экскурсоводы, сообщает портал мэра и правительства Москвы в среду.

"Проводить познавательные прогулки в подземке смогут только профессиональные гиды с самыми интересными маршрутами. Все они получат аккредитацию в рамках проекта "Экскурсовод в метро". Для этого надо будет сдать экзамен на знание истории развития городской подземки", - говорится в сообщении.

Портал уточняет, что гиды, которые хотят получить аккредитацию, должны будут подтвердить знания истории метро и особенностей его работы. Сдать экзамен можно в учебном центре метрополитена по адресу: Варшавское шоссе, 93.

"Экзамен будут принимать специалисты метрополитена, представители департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, департамента культуры и департамента национальной политики Москвы. Экскурсоводы, которые не уверены в своих знаниях, могут пройти трехдневный курс в учебном центре метрополитена", - отмечается в сообщении.

Для аккредитованных гидов создадут личные кабинеты на сайте метро: здесь они будут заносить информацию о дате, времени и маршруте ближайших экскурсий. Например, нельзя будет организовывать прогулки в часы "пик", чтобы не мешать пассажирам. Кроме того, в каждой экскурсионной группе ограниченно количество участников - до 20 человек.

"На данный момент разрешение на работу уже получили 20 специалистов. Аккредитация дается на год. По результатам пилотного проекта примут решение, сколько она будет действовать в дальнейшем и каким образом нужно ее продлевать", - сообщает портал.