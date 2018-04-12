Уровень сероводорода в некоторых районах Москвы ночью превысил допустимую норму более чем вдвое

12.04.18 12:09

© РИА Новости. Сергей Пятаков

12 апреля. Interfax-Russia.ru - Автоматические станции контроля зафиксировали в ночь на четверг превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода в воздухе на юго-востоке и востоке Москвы, сообщает ГПБУ "Мосэкомониторинг".

По данным наблюдений, допустимая концентрация сероводорода около полуночи в районе Выхино-Жулебино была превышена в 2,5 раза. Около 3:00 четверга уровень сероводорода в районе Косино-Ухтомский достиг 2,25 ПДК м.р.

Ранее "Интерфакс" сообщал, что 21 марта ПДК м.р. сероводорода в районе Косино-Ухтомский (ул.Лухмановская) была превышена в восемь раз.