Приговор экс-министру экономического развития Улюкаеву признан законным и обоснованным

12.04.18 18:26

© РИА Новости. Алексей Куденко

12 апреля. Interfax-Russia.ru - Мосгорсуд в четверг незначительно изменил, приговор бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву, осуждённому на 8 лет колонии за получение взятки, признав его по сути обвинения законным и обоснованным.

"Приговор Замоскворецкого районного суда Москвы в отношении Улюкаева изменить, исключить из приговора запрет на право занимать должности в органах госвласти, местного самоуправления и госкомпаниях. В остальной части приговор оставить без изменения, а апелляционные жалобы адвокатов без удовлетворения", - огласили вердикт судьи апелляционной инстанции.

Таким образом, в четверг приговор в отношении экс-министра вступил в законную силу и стал обязателен для исполнения.

Защита заявила в четверг, что продолжит добиваться оправдания А.Улюкаева в кассационной инстанции