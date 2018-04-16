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16.04.18 17:39

В Минкультуры РФ собираются давать маленьким детям бесплатный билет на посещение театра с родителями

© РИА Новости. Игорь Маслов
16 апреля. Interfax-Russia.ru - В Минкультуры РФ намерены стимулировать семейные походы в театр, предоставляя бесплатный билет ребёнку, если он посещает театр вместе с родителями.

"Мы планируем запустить проект "Семьей в театр". Будем стимулировать семейное посещение театров - детских и частично взрослых", - сказал министр культуры Владимир Мединский на итоговом заседании коллегии ведомства в понедельник.

Министр пояснил, что проект предполагает предоставление бесплатного билета ребёнку, который идёт в театр вместе с родителями.

Речь идёт про детей до 7 лет.

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