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17.04.18 09:15

Бурятия получит на реконструкцию очистных сооружений 1,5 млрд рублей господдержки

© РИА Новости. Михаил Фомичев
17 апреля. Interfax-Russia.ru - Бурятия в 2018 - 2020 годах рассчитывает получить на реконструкцию очистных сооружений 1,46 млрд рублей федеральной поддержки, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Средства планируется направить на выполнение первого этапа второго и третьего пусковых комплексов правобережных очистных сооружений канализации Улан-Удэ. За эти годы планируется построить блоки биологической очистки, реагентной обработки сточных вод, диспетчерские №1 и №2, лабораторию очистных сооружений и другие объекты.

На данный момент правительство РФ одобрило предоставление региону из Резервного фонда РФ субсидии в сумме 257 млн рублей на завершение строительства первого этапа первого пускового комплекса. В целом в этом году в Бурятию поступит 462 млн рублей, в 2019 и 2020 годах - по 500 млн рублей.

Работы на объекте были начаты во втором полугодии 2017 года, когда регион получил 325 млн рублей федеральной поддержки.

Проект реализуется в рамках федеральной программы "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы".

"Реконструкция очистных сооружений позволит более качественно, эффективно очищать сточные воды и повысить мощность очистных сооружений со 130 до 185 кубометров в сутки. В таком случае у города Улан-Удэ появляется возможность развиваться, увеличив прием и переработку сточных вод на 30%", - сказал глава Бурятии, чьи слова приводятся в сообщении.

В настоящее время подрядной организацией АО "Ротек" завершены основные строительно-монтажные работы, полностью приобретено необходимое оборудования, идет его монтаж. Завершение строительства первого этапа первого пускового комплекса намечено на июль 2018 года.

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