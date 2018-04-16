Ключевой вопрос: Telegram в РФ разблокируют, если ФСБ получит ключи для дешифровки сообщений
  
Новый взлет: аэровокзальный комплекс Симферополя начал принимать рейсы
   
Новые готовые: в Кремле назвали новые санкции США против России экономическим рейдерством
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
09.04.18   13:28

25.01.18   14:28

06.12.17   10:49
 
Главные события
17.04.18 10:34

Лидер "Шалтай-Болтая" Аникеев просит заменить оставшуюся ему часть срока на штраф

© РИА Новости. Виталий Белоусов
17 апреля. Interfax-Russia.ru - Лефортовский суд Москвы в конце апреля рассмотрит ходатайство защиты лидера хакерской группы "Шалтай-Болтай" Владимира Аникеева, осужденного на два года колонии, о замене оставшегося ему наказания на штраф.

"В суд поступило ходатайство, поданное в интересах осужденного Аникеева, о замене ему неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания. Рассмотрение ходатайства назначено на 26 апреля в 15:00", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Лефортовского суда Москвы Екатерина Краснова во вторник.

По словам собеседницы агентства, оставшуюся ему часть срока, который заканчивается в ноябре 2018 года, защита В.Аникеева просит заменить на штраф.

Лидер хакерской группы "Шалтай-Болтай" В.Аникеев (известен в интернете под ником Льюис), полностью признавший вину в неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации (ч. 3 ст. 272 УК РФ) и заключивший сделку со следствием, был осужден Мосгорсудом в июле 2017 года в особом порядке на два года колонии общего режима. Его защита обжаловала приговор, однако впоследствии, по решению самого В.Аникеева, отозвала апелляционную жалобу.

В начале января 2018 года Лефортовский суд отказался удовлетворить ходатайство В.Аникеева об условно-досрочном освобождении, позднее Мосгорсуд признал это решение законным.

В.Аникеев был арестован в ноябре 2016 года, чуть позже арестовали еще двоих членов группировки - Константина Теплякова и Александра Филинова. Последних Мосгорсуд 6 сентября также признал виновными в неправомерном доступе к компьютерной информации из корыстных побуждений и назначил им по три года колонии общего режима каждому. Верховный суд РФ 20 декабря прошлого года признал приговор в отношении фигурантов законным.

Группа компьютерных взломщиков, именующих себя "Шалтай-Болтай" или "Анонимный интернационал", стала известна несколько лет назад. По данным правоохранительных органов, группа специализировалась на перехвате переписки и взломе аккаунтов высокопоставленных чиновников, крупных фирм и СМИ и дальнейшей продаже через интернет полученных данных.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  17.04.18 10:56
Число посетителей парка "Зарядье" удвоилось с приходом весны
.
  17.04.18 10:18
Второй день подряд в Москве фиксируется превышение уровня сероводорода в воздухе
.
  16.04.18 17:15
Фестиваль "Пасхальный дар" в Москве посетили 4,7 млн человек
.
  16.04.18 13:06
Москва и Подмосковье заключили соглашение о сотрудничестве в сфере водоснабжения
.
  16.04.18 11:43
Танцующий фонтан построят в "Лужниках" к ЧМ-2018
.
  16.04.18 11:40
Неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе метеоусловия ожидаются в Москве и области ночью и утром 17 апреля
.
  16.04.18 08:29
Аварийный дом в Пушкаревом переулке будет снесен
.
  13.04.18 16:38
Таганский суд Москвы решил немедленно заблокировать Telegram
.
  13.04.18 11:28
ФСБ поддерживает требования Роскомнадзора об ограничении доступа к Telegram в России
.
  13.04.18 10:09
Юристы Telegram ходатайствуют об отложении заседание суда по иску Роскомнадзора


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket