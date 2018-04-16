Лидер "Шалтай-Болтая" Аникеев просит заменить оставшуюся ему часть срока на штраф

17.04.18 10:34

© РИА Новости. Виталий Белоусов

17 апреля. Interfax-Russia.ru - Лефортовский суд Москвы в конце апреля рассмотрит ходатайство защиты лидера хакерской группы "Шалтай-Болтай" Владимира Аникеева, осужденного на два года колонии, о замене оставшегося ему наказания на штраф.

"В суд поступило ходатайство, поданное в интересах осужденного Аникеева, о замене ему неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания. Рассмотрение ходатайства назначено на 26 апреля в 15:00", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Лефортовского суда Москвы Екатерина Краснова во вторник.

По словам собеседницы агентства, оставшуюся ему часть срока, который заканчивается в ноябре 2018 года, защита В.Аникеева просит заменить на штраф.

Лидер хакерской группы "Шалтай-Болтай" В.Аникеев (известен в интернете под ником Льюис), полностью признавший вину в неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации (ч. 3 ст. 272 УК РФ) и заключивший сделку со следствием, был осужден Мосгорсудом в июле 2017 года в особом порядке на два года колонии общего режима. Его защита обжаловала приговор, однако впоследствии, по решению самого В.Аникеева, отозвала апелляционную жалобу.

В начале января 2018 года Лефортовский суд отказался удовлетворить ходатайство В.Аникеева об условно-досрочном освобождении, позднее Мосгорсуд признал это решение законным.

В.Аникеев был арестован в ноябре 2016 года, чуть позже арестовали еще двоих членов группировки - Константина Теплякова и Александра Филинова. Последних Мосгорсуд 6 сентября также признал виновными в неправомерном доступе к компьютерной информации из корыстных побуждений и назначил им по три года колонии общего режима каждому. Верховный суд РФ 20 декабря прошлого года признал приговор в отношении фигурантов законным.

Группа компьютерных взломщиков, именующих себя "Шалтай-Болтай" или "Анонимный интернационал", стала известна несколько лет назад. По данным правоохранительных органов, группа специализировалась на перехвате переписки и взломе аккаунтов высокопоставленных чиновников, крупных фирм и СМИ и дальнейшей продаже через интернет полученных данных.