S7 Space предлагает РФ коммерческое использование сегмента МКС после 2024 года

17.04.18 10:54

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

17 апреля. Interfax-Russia.ru - Российские власти получили предложения от компании S7 Space по коммерческому использованию российского сегмента Международной космической станции (МКС) после 2024 г., заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин.

"Есть предложения (по коммерческому использованию - ИФ), это компания S7 Space. Я много раз встречался с владельцами этой компании, у них амбициозные планы, у них есть деньги, успешно работающая авиационная компания", - сказал Д.Рогозин в интервью каналу РБК-ТВ.

Он напомнил, что S7 приобрела активы проекта "Морской старт" для запуска ракет "Зенит".

"Сейчас они говорят, что готовы предложить свои возможности и деньги для того, чтобы коммерциализировать российский сегмент МКС", - заявил вице-премьер.