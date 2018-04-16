Глава СД Иркутскэнерго Лихачев заменит Дерипаску в совете директоров Норникеля

17.04.18 11:19

© РИА Новости. Алексей Филиппов

17 апреля. Interfax-Russia.ru - Основного владельца "РусАла" Олега Дерипаску в совете директоров "Норильского никеля" заменит председатель совета директоров "Иркутскэнерго" Андрей Лихачев, сообщила газета " Ведомости ".

В "Норникеле" "Интерфаксу" подтвердили эту информацию.

А.Лихачев выдвинут советом директоров "Норникеля", который рассмотрит его включение в список для голосования акционеров на заседании 23 апреля.

О.Дерипаска, персонально включенный в SDN-лист, ранее отказался от номинации в совет директоров "Норникеля".

Совет директоров "Норникеля" утвердил 13 кандидатов на 13 мест в новом составе 5 апреля, за день до включения О.Дерипаски и "РусАла" в санкционный список.

Композиция совета директоров "Норникеля" определена соглашением акционеров, заключённым в конце 2012 года. По соглашению, совет состоит из 13 человек, "Интеррос" Владимира Потанина и "РусАл" Олега Дерипаски номинируют по 4 члена совета, Crispian Романа Абрамовича и его партнеров - 1. В состав также входят 3 независимых директора, предложенные "Интерросом", "РусАлом" и Millhouse.

Еще один член совета директоров представляет миноритарных акционеров "Норникеля" - до номинации 2018 года это место занимал представитель от "Металлоинвеста", в этом году в связи с выходом компании Алишера Усманова из капитала ГМК в совет директоров выдвинут "классический" независимый - Роджер Левелин Маннингс, независимый директор ПАО "ЛУКОЙЛ" и ПАО АФК "Система".

"РусАл", помимо О.Дерипаски и А.Волынца, выдвинул в совет директоров ГМК президента алюминиевой компании Владислава Соловьева, советника гендиректора Сталбека Мишакова и президента En+ Максима Сокова.

"Иркутскэнерго" - крупнейшая в России энергоугольная компания, включающая в себя ТЭЦ и ГЭС, а также тепловые сети, угольные разрезы, транспортные предприятия, ремонтные заводы и обогатительную фабрику. В настоящее время "Евросибэнерго" О.Дерипаски контролирует более 90% акций "Иркутскэнерго". А.Лихачев с 2011 по 2013 годы был гендиректором ОАО "МОЭК", с 2013 по 2016 годы возглавлял ООО "Планета ЗИЛ".

"Интеррос" Владимира Потанина владеет 32,9% акций "Норникеля" после недавнего выкупа части доли Crispian; "РусАл" Олега Дерипаски владеет 27,8% (по решению суда должен выкупить у Crispian 1,9%). Доля совладельцев Evraz - 4,2% акций.