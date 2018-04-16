|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com
|
|
17.04.18 11:19
Глава СД Иркутскэнерго Лихачев заменит Дерипаску в совете директоров Норникеля
В "Норникеле" "Интерфаксу" подтвердили эту информацию.
А.Лихачев выдвинут советом директоров "Норникеля", который рассмотрит его включение в список для голосования акционеров на заседании 23 апреля.
О.Дерипаска, персонально включенный в SDN-лист, ранее отказался от номинации в совет директоров "Норникеля".
Совет директоров "Норникеля" утвердил 13 кандидатов на 13 мест в новом составе 5 апреля, за день до включения О.Дерипаски и "РусАла" в санкционный список.
Композиция совета директоров "Норникеля" определена соглашением акционеров, заключённым в конце 2012 года. По соглашению, совет состоит из 13 человек, "Интеррос" Владимира Потанина и "РусАл" Олега Дерипаски номинируют по 4 члена совета, Crispian Романа Абрамовича и его партнеров - 1. В состав также входят 3 независимых директора, предложенные "Интерросом", "РусАлом" и Millhouse.
Еще один член совета директоров представляет миноритарных акционеров "Норникеля" - до номинации 2018 года это место занимал представитель от "Металлоинвеста", в этом году в связи с выходом компании Алишера Усманова из капитала ГМК в совет директоров выдвинут "классический" независимый - Роджер Левелин Маннингс, независимый директор ПАО "ЛУКОЙЛ" и ПАО АФК "Система".
"РусАл", помимо О.Дерипаски и А.Волынца, выдвинул в совет директоров ГМК президента алюминиевой компании Владислава Соловьева, советника гендиректора Сталбека Мишакова и президента En+ Максима Сокова.
"Иркутскэнерго" - крупнейшая в России энергоугольная компания, включающая в себя ТЭЦ и ГЭС, а также тепловые сети, угольные разрезы, транспортные предприятия, ремонтные заводы и обогатительную фабрику. В настоящее время "Евросибэнерго" О.Дерипаски контролирует более 90% акций "Иркутскэнерго". А.Лихачев с 2011 по 2013 годы был гендиректором ОАО "МОЭК", с 2013 по 2016 годы возглавлял ООО "Планета ЗИЛ".
"Интеррос" Владимира Потанина владеет 32,9% акций "Норникеля" после недавнего выкупа части доли Crispian; "РусАл" Олега Дерипаски владеет 27,8% (по решению суда должен выкупить у Crispian 1,9%). Доля совладельцев Evraz - 4,2% акций.
|
Interfax-Russia.ru – Несколько крупных СМИ приостановили работу в Госдуме из-за ситуации с депутатом Слуцким, которого обвинили в домогательствах к журналисткам.
.
Interfax-Russia.ru – Мосгордума готова рассмотреть предложения об увековечении памяти Олега Табакова в столице. Памяти актера будут посвящены и все новые серии мультфильма "Простоквашино".
.
Interfax-Russia.ru – Студенты МГУ выступили против размещения фан-зоны ЧМ-2018 рядом с главным зданием вуза. Руководство университета заявляет об отсутствии оснований для волнений.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket