Тульский суд закрыл доступ к десятку сайтов, предлагающих поддельные товары известных брендов

17.04.18 13:08

© РИА Новости. Андрей Старостин

17 апреля. Interfax-Russia.ru - Суд в Туле по иску прокуратуры ограничил доступ к интернет-порталам, через которые можно было приобрести контрафактные товары, сообщила "Интерфаксу" во вторник старший помощник областного прокурора Любовь Кузнецова.

По ее словам, в ходе мониторинга надзорное ведомство установило факты открытой реализации товаров под известными марками. Причем продавцы не скрывали, что предлагают реплики.

Л.Кузнецова пояснила, что с точки зрения закона товары, этикетки или упаковка, на которых без разрешения правообладателя размещены брендовые знак или сходные с ними обозначения, являются контрафактными.

"В общей сложности прокуратурой Советского района Тулы предъявлено девять административных исковых заявлений о признании информации, размещенной в сети Интернет, запрещенной к распространению на территории РФ, которые судом рассмотрены и удовлетворены", - отметила представитель облпрокуратуры.