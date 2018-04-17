Внедорожный седан: "АвтоВАЗ" презентовал новую версию Vesta Cross
  
Суд запретил: Роскомнадзор блокирует Telegram и ресурсы, помогающие ему
   
Новые готовые: в Кремле назвали новые санкции США против России экономическим рейдерством
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
09.04.18   13:28

25.01.18   14:28

06.12.17   10:49
 
Главные события
17.04.18 15:39

Российские ученые открыли "второй Юпитер" в созвездии Большая Медведица

© РИА Новости. Виталий Безруких
17 апреля. Interfax-Russia.ru - Российские астрономы открыли новую экзопланету возле звезды в созвездии Большая Медведица, сообщил научный сотрудник Астрономической обсерватории Иркутского госуниверситета Кирилл Иванов на пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Сибирь" в Иркутске.

Объект открыт в рамках российского проекта по поиску экзопланет - Kourovka Planet Search (KPS).

"Для открытия использовался уникальный российский математический софт, который обрабатывает огромный массив данных при изучении небесной сферы. С его помощью астроном-любитель из штата Массачусетс по нашей просьбе проводил исследования в области Большой Медведицы и обнаружил интересный объект, который менял яркость каждый 40 часов", - сказал К.Иванов.

По его словам, получив эти данные из США, ученые установили, что свечение было связано с так называемым транзитом экзопланенты по диску своей, "родительской", звезды.

"Таким образом была открыта планета KPS-1B. Это газовый гигант, подобный Юпитеру. Он обращается вокруг материнской звезды с периодом около 41 часа, на расстоянии чуть более 4 млн км. Это крайне близко и быстро. К примеру, орбита того же Меркурия находится в 57 млн км от Солнца", - уточнил К.Иванов.

По его словам, масса новой экзопланеты на 9% больше, чем у Юпитера, она также на 3% больше последнего. Новая планета находится в 1 тыс. световых лет от Земли.

К.Иванов также добавил, что данные об открытии новой планеты подтверждались с помощью системы российских роботов-телескопов МАСТЕР, которые в основном ориентированы на наблюдения за масштабными выбросами энергии (гамма-всплесками), за взрывами новых и сверхновых звезд. На одном из таких телескопов в Тункинской долине в Бурятии работал К.Иванов.

Для подтверждения открытия экзопланеты также использовался самый большой российский оптический телескоп БТА и французский телескоп.

По словам К.Иванова, непосредственным первооткрывателем экзопланеты будут считаться не отдельные люди, а в целом российский проект Kourovka Planet Search (KPS), инициированный Уральским госуниверситетом и поддержанный учеными из Иркутска, Москвы, астрономами-любителями из США и европейских стран.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  17.04.18 17:56
Собянин отмечает успехи московских школьников на Всероссийской олимпиаде
.
  17.04.18 17:26
МЧС предупреждает о дождях и порывистом ветре в Москве
.
  17.04.18 15:23
Сильные дожди ожидаются в Москве в ближайшие двое суток
.
  17.04.18 10:56
Число посетителей парка "Зарядье" удвоилось с приходом весны
.
  17.04.18 10:34
Лидер "Шалтай-Болтая" Аникеев просит заменить оставшуюся ему часть срока на штраф
.
  17.04.18 10:18
Второй день подряд в Москве фиксируется превышение уровня сероводорода в воздухе
.
  16.04.18 17:15
Фестиваль "Пасхальный дар" в Москве посетили 4,7 млн человек
.
  16.04.18 13:06
Москва и Подмосковье заключили соглашение о сотрудничестве в сфере водоснабжения
.
  16.04.18 11:43
Танцующий фонтан построят в "Лужниках" к ЧМ-2018
.
  16.04.18 11:40
Неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе метеоусловия ожидаются в Москве и области ночью и утром 17 апреля


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket