Российские ученые открыли "второй Юпитер" в созвездии Большая Медведица

17.04.18 15:39

© РИА Новости. Виталий Безруких

17 апреля. Interfax-Russia.ru - Российские астрономы открыли новую экзопланету возле звезды в созвездии Большая Медведица, сообщил научный сотрудник Астрономической обсерватории Иркутского госуниверситета Кирилл Иванов на пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Сибирь" в Иркутске.

Объект открыт в рамках российского проекта по поиску экзопланет - Kourovka Planet Search (KPS).

"Для открытия использовался уникальный российский математический софт, который обрабатывает огромный массив данных при изучении небесной сферы. С его помощью астроном-любитель из штата Массачусетс по нашей просьбе проводил исследования в области Большой Медведицы и обнаружил интересный объект, который менял яркость каждый 40 часов", - сказал К.Иванов.

По его словам, получив эти данные из США, ученые установили, что свечение было связано с так называемым транзитом экзопланенты по диску своей, "родительской", звезды.

"Таким образом была открыта планета KPS-1B. Это газовый гигант, подобный Юпитеру. Он обращается вокруг материнской звезды с периодом около 41 часа, на расстоянии чуть более 4 млн км. Это крайне близко и быстро. К примеру, орбита того же Меркурия находится в 57 млн км от Солнца", - уточнил К.Иванов.

По его словам, масса новой экзопланеты на 9% больше, чем у Юпитера, она также на 3% больше последнего. Новая планета находится в 1 тыс. световых лет от Земли.

К.Иванов также добавил, что данные об открытии новой планеты подтверждались с помощью системы российских роботов-телескопов МАСТЕР, которые в основном ориентированы на наблюдения за масштабными выбросами энергии (гамма-всплесками), за взрывами новых и сверхновых звезд. На одном из таких телескопов в Тункинской долине в Бурятии работал К.Иванов.

Для подтверждения открытия экзопланеты также использовался самый большой российский оптический телескоп БТА и французский телескоп.

По словам К.Иванова, непосредственным первооткрывателем экзопланеты будут считаться не отдельные люди, а в целом российский проект Kourovka Planet Search (KPS), инициированный Уральским госуниверситетом и поддержанный учеными из Иркутска, Москвы, астрономами-любителями из США и европейских стран.