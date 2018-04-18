|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com
|
|
18.04.18 10:14
Спецраздел "Мэр, у меня идея" откроется на портале "Наш город" - Собянин
"И еще одна возможность - в ближайшее время мы откроем специальный раздел "Мэр, у меня идея" на портале "Наш город", чтобы москвичи могли напрямую, минуя всяких посредников, давать предложения о том, как сделать жизнь в городе лучше", - рассказал С.Собянин, отвечая на вопросы читателей газеты "Аргументы и факты".
По данным московской мэрии, в 2017 году на портале "Наш город" зарегистрировались 168 тыс. москвичей, а общее число пользователей ресурса увеличилось до 1,1 млн.
|
Interfax-Russia.ru – Несколько крупных СМИ приостановили работу в Госдуме из-за ситуации с депутатом Слуцким, которого обвинили в домогательствах к журналисткам.
.
Interfax-Russia.ru – Мосгордума готова рассмотреть предложения об увековечении памяти Олега Табакова в столице. Памяти актера будут посвящены и все новые серии мультфильма "Простоквашино".
.
Interfax-Russia.ru – Студенты МГУ выступили против размещения фан-зоны ЧМ-2018 рядом с главным зданием вуза. Руководство университета заявляет об отсутствии оснований для волнений.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket