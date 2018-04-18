Спецраздел "Мэр, у меня идея" откроется на портале "Наш город" - Собянин

18.04.18 10:14

© РИА Новости. Михаил Мордасов

18 апреля. Interfax-Russia.ru - Москвичи смогут напрямую обращаться к мэру с предложениями об улучшении жизни в городе.

"И еще одна возможность - в ближайшее время мы откроем специальный раздел "Мэр, у меня идея" на портале "Наш город", чтобы москвичи могли напрямую, минуя всяких посредников, давать предложения о том, как сделать жизнь в городе лучше", - рассказал С.Собянин, отвечая на вопросы читателей газеты "Аргументы и факты".

По данным московской мэрии, в 2017 году на портале "Наш город" зарегистрировались 168 тыс. москвичей, а общее число пользователей ресурса увеличилось до 1,1 млн.