"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в московском регионе 19 апреля из-за сильного ветра

18.04.18 13:36

© РИА Новости. Алексей Куденко

18 апреля. Interfax-Russia.ru - Гидрометцентр России повысил до "желтого" уровень погодной опасности в московском регионе 19 апреля из-за шквалистого ветра.

Как сообщает ведомство, уже ночью в регионе возможны порывы ветра до 15м/с, днем в четверг - до 17м/с.

По прогнозу синоптиков, дождь, который продолжается в Москве и Подмосковье, закончится не ранее полудня четверга.

В ночь на четверг в Москве похолодает до 6-8 градусов. Днем ожидается 10-12 градусов и облачная с прояснениями погода.