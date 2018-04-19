Музей "Куликово поле" под Тулой пополнили древние артефакты

19.04.18 11:47

Фото с сайта музея

19 апреля. Interfax-Russia.ru - Институт археологии Российской академии наук (РАН) передал в фонды музея-заповедника "Куликово поле" (Тульская область) порядка 40 археологических находок, сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе музея.

"Благодаря коллегам фонды музея-заповедника "Куликово поле" пополнились новыми интересными предметами. Среди них - любопытные клады и находки, которые можно будет увидеть на новых выставках после составления научного описания каждого из найденных предметов", - отметил собеседник агентства.

В их числе - бронзовые украшения и наконечники копий II-I веков до н.э., найденные в Курской области, а также элементы женской одежды, датируемые IV-V веками н.э. Находки были обнаружены при проведении раскопок на границе Орловской и Тульской областей.

Артефакты музею передал археолог Института археологии РАН, руководитель Сейминско-Суджинской экспедиции Олег Радюш.

"Музей-заповедник "Куликово поле" давно претендует на статус межрегионального хранилища археологических древностей. Все дело в том, что в древности не было административно-территориального деления. Поэтому, изучая прошлое, невозможно запереться в рамках одной современной области. Чтобы раскрыть в небольшой выставке или в большом музее темы, которые действительно важны для широкого круга интересующихся историей, нужно смотреть широко", - подчеркнул представитель музея.

Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник "Куликово поле" расположен в 120 км от Тулы, на месте Куликовской битвы 1380 года. Включает территории Кимовского и Куркинского районов Тульской области. В главном здании комплекса в октябре 2016 года начала действовать основная экспозиция "Сказание о Мамаевом побоище. Новое прочтение".

Куликовская битва - важнейшее событие в истории России. 8 сентября (21 сентября по новому стилю) 1380 года на поле за Доном и Непрядвой русские рати отстояли возможность создания независимого государства. Победа русских войск над Золотой Ордой окончательно утвердила авторитет Москвы как центра единого русского государства.