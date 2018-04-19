"Оранжевый" уровень погодной опасности объявлен в Москве 21 марта из-за штормового ветра

20.04.18 13:51

© РИА Новости. Илья Питалев

20 апреля. Interfax-Russia.ru - Гидрометцентр России объявил об "оранжевом", предпоследнем уровне погодной опасности на 21 апреля в Москве, области, а также в большинстве других регионов Центрального федерального округа в связи с ожидаемым в выходные штормовым ветром.

Как сообщили "Интерфаксу" в Гидрометцентре в пятницу, при "оранжевом" уровне погода считается опасной, имеется вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Согласно прогнозам, в субботу в Москве течение дня будет дуть западный ветер со скоростью 10-15 м/с, при порывах - до 20-25 м/с. По предварительным данным, аналогичная ветреная погода сохранится и в ночь на воскресенье, днем 22 апреля порывы ветра ослабеют до 13-18 м/с.

В субботу днем температура воздуха в Москве составит 15-17 градусов, в ночь на воскресенье похолодает до плюс 1-3, днем будет не выше плюс 5-7 градусов. В первой половине следующей недели по ночам воздух будет остывать до отрицательных значений.

По расчетам синоптиков, за предстоящие два выходных дня на Москву выпадет порядка 11 мм дождей, что составляет четверть апрельской нормы осадков.