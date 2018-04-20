Ярославская область заключит контракт на вывоз мусора на 16 млрд рублей с компанией Игоря Чайки

20.04.18 15:13

© РИА Новости. Александр Астафьев

20 апреля. Interfax-Russia.ru - ООО "Хартия" (Москва) получит статус единого регионального оператора по вывозу мусора в Ярославской области, областной департамент охраны окружающей среды и природопользования заключит с компанией договор на срок 8,8 лет на сумму 15,87 млрд рублей.

Как говорится в материалах на сайте РФ для размещения информации о проведении торгов, департамент в марте объявил конкурс по выбору оператора. Заявки на участие в нем подали ООО "Хартия" и ООО "Спецтехуборка" (Ярославль), заявка последней признана несоответствующей условиям конкурса.

В частности, комиссия посчитала мнимой сделку аренды полигона между ООО "Спецтехуборка" и ЗАО "Чистый город плюс". У гендиректора "Спецтехуборки" Сергея Белова в поданной заявке отсутствует справка об отсутствии судимости по экономическим преступлениям.

"Признать конкурсный отбор несостоявшимся, считать, что на конкурсный отбор подана только одна заявка, отвечающая требованиям правил и документации об отборе, и заключить с ООО "Хартия" соглашение об организации деятельности по обращению с ТКО", - говорится в протоколе заседания конкурсной комиссии.

Начальная (максимальная) цена контракта была объявлена в размере 16 млрд рублей. В своей заявке "Хартия" предложила сумму контракта 15,87 млрд рублей, а "Спецтехуборка" - 15,48 млрд рублей.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Хартия" зарегистрировано в 2012 году. Руководителем является Анатолий Цокур. Компания принадлежит Александру Цуркану (40% уставного капитала) и ООО "Экогрупп" (60%), которое, в свою очередь, на 100% принадлежит Игорю Чайке, младшему сыну генерального прокурора РФ Юрия Чайки. Бенефициаром ООО "Хартия" выступает И.Чайка. Основной вид деятельности компании - сбор отходов.

Выручка "Хартии" в 2016 году составила 3,2 млрд рублей, чистая прибыль - почти 243 млн рублей. Данные за 2017 год пока не опубликованы.