Мемориал "Катынь" под Смоленском открыли после реконструкции

20.04.18 16:25

Фото с сайта мемориального комплекса "Катынь"

20 апреля. Interfax-Russia.ru - Мемориальный комплекс "Катынь" открылся после масштабной реконструкции в Смоленском районе Смоленской области, сообщается на сайте комплекса в пятницу.

В торжественной церемонии открытия мемориала приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и министр культуры РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский.

В.Матвиенко напомнила собравшимся о необходимости беречь историческую память, независимо от политической конъюнктуры.

"Это особенно важно сегодня, когда ряд государств, ряд политических движений стараются исказить правду об истории, сфальсифицировать её, переписать историю ради нагнетания русофобских настроений, пытаясь демонизировать Россию. К сожалению, все эти фальсификаторы ни перед чем не останавливаются: они сносят памятники тем, кто погиб в борьбе с нацизмом, тем, кто освободил Европу, мир от фашистской нечисти ценой своей жизни", - заявила В.Матвиенко.

Реконструкция построенных ранее и создание новых музейно-выставочных и мемориальных объектов были проведены РВИО и Государственным центральным музеем современной истории России.

Мемориальный комплекс "Катынь", открывшийся в 2000 году, состоит из двух частей: территории, на которой погребены порядка 8 тыс. жителей Смоленской (Западной) области, ставшие жертвами политических репрессий, и военного кладбища, где захоронены более 4 тыс. польских военнопленных, факт расстрела которых в 1990 году в СССР был признан "преступлением сталинизма". К моменту открытия мемориала польское военное кладбище было полностью обустроено, в то время как работы по мемориализации мест захоронений советских граждан так и не были завершены.

Мт кп