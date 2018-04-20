|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com
|
|
20.04.18 17:37
Московские полицейские приняли участие в дне донора в онкоцентре имени Блохина
"Многие из наших сотрудников - доноры", - сказала Н.Мальцева, добавив, что полицейские столичного главка МВД участвуют в национальной донорской акции ежегодно.
Вместе с полицейскими сдать кровь в Онкологический научный центр им.Блохина пришли члены Общественного совета при УВД по ЮАО.
В свою очередь, официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила агентству, что сотрудники полиции из различных регионов в этот день сдали кровь, которая может помочь медикам спасти жизни людей. "Мобильные станции переливания крови работали непосредственно в подразделениях МВД России. Кроме того, всероссийская акция проходила в медицинских учреждениях. Принять в ней участие мог любой сотрудник, предварительно прошедший обследование", - сказала И.Волк.
Она отметила, что многие представители дежурных частей, следователи, оперативники, участковые уполномоченные полиции давно стали донорами, так как по роду своей службы видят последствия преступлений и происшествий и понимают, как необходимы порой для потерпевших донорская кровь и ее компоненты.
|
Interfax-Russia.ru – Несколько крупных СМИ приостановили работу в Госдуме из-за ситуации с депутатом Слуцким, которого обвинили в домогательствах к журналисткам.
.
Interfax-Russia.ru – Мосгордума готова рассмотреть предложения об увековечении памяти Олега Табакова в столице. Памяти актера будут посвящены и все новые серии мультфильма "Простоквашино".
.
Interfax-Russia.ru – Студенты МГУ выступили против размещения фан-зоны ЧМ-2018 рядом с главным зданием вуза. Руководство университета заявляет об отсутствии оснований для волнений.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket