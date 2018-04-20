Московские полицейские приняли участие в дне донора в онкоцентре имени Блохина

20.04.18 17:37

© РИА Новости. Евгений Биятов

20 апреля. Interfax-Russia.ru - Столичные полицейские в пятницу сдали кровь в Онкологическом научном центре им. Блохина, приняв участие во всероссийской акции, приуроченной к национальному дню донора, сообщили "Интерфаксу" в пятницу пресс-секретарь УВД по ЮАО Москвы Наталья Мальцева.

"Многие из наших сотрудников - доноры", - сказала Н.Мальцева, добавив, что полицейские столичного главка МВД участвуют в национальной донорской акции ежегодно.

Вместе с полицейскими сдать кровь в Онкологический научный центр им.Блохина пришли члены Общественного совета при УВД по ЮАО.

В свою очередь, официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила агентству, что сотрудники полиции из различных регионов в этот день сдали кровь, которая может помочь медикам спасти жизни людей. "Мобильные станции переливания крови работали непосредственно в подразделениях МВД России. Кроме того, всероссийская акция проходила в медицинских учреждениях. Принять в ней участие мог любой сотрудник, предварительно прошедший обследование", - сказала И.Волк.

Она отметила, что многие представители дежурных частей, следователи, оперативники, участковые уполномоченные полиции давно стали донорами, так как по роду своей службы видят последствия преступлений и происшествий и понимают, как необходимы порой для потерпевших донорская кровь и ее компоненты.