Более 10 человек пострадали из-за урагана в Москве - Собянин

21.04.18 20:02

© РИА Новости. Сергей Котов

21 апреля. Interfax-Russia.r - По уточненным данным, количество пострадавших во время урагана в Москве увеличилось до 12 человек, госпитализированную в крайне тяжелом состоянии девочку спасти не удалось, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Девочку, которая находилась в крайне тяжелом состоянии, врачам спасти не удалось. Выражаю глубокое соболезнование ее родителям", - написал С.Собянин на своей странице в Твиттере в субботу.