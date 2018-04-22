Прощание с актрисой Ниной Дорошиной пройдет в театре "Современник" 24 апреля

22.04.18 15:14

© РИА Новости. Дмитрий Донской

22 апреля. Interfax-Russia.ru - Прощание с Народной артисткой РСФСР Ниной Дорошиной состоится 24 апреля на Другой сцене "Современника", сообщили "Интерфаксу" в театре в воскресенье.

"Прощание с Ниной Михайловной Дорошиной состоится 24 апреля на Другой сцене "Современника" (Чистопрудный бульвар, дом 17) с 11:00 мск. Отпевание в 14:00 мск в Храме Живоначальной Троицы на Пятницком кладбище", - сообщили "Интерфаксу" в театре.

Ранее сообщалось, что Народная артистка РСФСР Н.Дорошина скончалась от остановки сердца на 84-м году жизни в ночь с 20 на 21 апреля.