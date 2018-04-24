Все реки Кузбасса вскрылись ото льда, обстановка стабильная - власти

24.04.18 08:37

© РИА Новости. Яков Андреев

24 апреля. Interfax-Russia.ru - Последняя река из гидрологической сводки - Уса - вскрылась ото льда, наблюдается повышение уровня в реке Томь, угрозы подтопления населенных пунктов не ожидается, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в департаменте жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области во вторник.

"Уровень воды в реке Уса поднялся благодаря дождям, что вместе с потеплением дало импульс началу ледохода. При подвижках льда образовался небольшой затор, за ним ведется наблюдение, взрывных работ в настоящее время не планируется. В целом обстановка пока стабильная, ведется постоянное наблюдение за водоемами области", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь кузбасский Гидрометцентр уточняет, что река Томь - основная водная артерия региона, в нескольких городах области поднялась, но не достигла опасного уровня.

"В Междуреченске уровень 240 см (за сутки +37 см), до опасного - 210 см. В Новокузнецке уровень 397 см (за сутки +96 см), до опасного - 233 см. В Кемерово уровень 360 см (за сутки +35 см), до опасного уровня - 400 см", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что из-за наступления прохладной погоды резкого повышения уровней не ожидается. На гидропостах малых рек, где до опасных уровней около метра - проводятся учащенные наблюдения.