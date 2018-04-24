Один из трех подростков, пострадавших при использовании карбида, скончался в омской больнице

24.04.18 10:04

© РИА Новости. Алексей Куденко

24 апреля. Interfax-Russia.ru - Следственные органы в Омске начали проверку по факту смерти школьника после инцидента с использованием карбида, сообщает СУ СКР по Омской области.

"(...) Трое подростков на заброшенной складской территории неподалеку от одного из садовых товариществ в городе Омске с помощью карбида подожгли бочку с краской, в результате чего получили термические ожоги и были госпитализированы в медицинское учреждение. Несмотря не оказанную помощь один из подростков - 13-тилетний мальчик - 23 апреля скончался", - говорится в сообщении.

Жизни двух других подростков, 16 и 17 лет, ничего не угрожает.

Как сообщалось, 15 апреля двое студентов и школьник были доставлены в больницу с ожогами различной степени, двое - в тяжелом состоянии.