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24.04.18 10:04
Один из трех подростков, пострадавших при использовании карбида, скончался в омской больнице
"(...) Трое подростков на заброшенной складской территории неподалеку от одного из садовых товариществ в городе Омске с помощью карбида подожгли бочку с краской, в результате чего получили термические ожоги и были госпитализированы в медицинское учреждение. Несмотря не оказанную помощь один из подростков - 13-тилетний мальчик - 23 апреля скончался", - говорится в сообщении.
Жизни двух других подростков, 16 и 17 лет, ничего не угрожает.
Как сообщалось, 15 апреля двое студентов и школьник были доставлены в больницу с ожогами различной степени, двое - в тяжелом состоянии.
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