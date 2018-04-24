Выставку "Окна в Россию. Шедевры семи поколений" покажут в Москве

24.04.18 10:18

© РИА Новости. Владимир Вяткин

24 апреля. Interfax-Russia.ru - Выставка работ Игоря Грабаря, Петра Кончаловского, Александра Дейнеки и других мастеров XX века откроется в рамках акции "Ночь в музее" в московском Институте русского реалистического искусства.

"Выставку "Окна в Россию. Шедевры семи поколений", проделавшую в прошлом году грандиозное путешествие через всю страну от Калининграда до Владивостока, покажут в Москве. В Институте русского реалистического искусства будут представлены 60 знаковых полотен из собственного собрания и из коллекции Третьяковской галереи", - рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе музея во вторник.

Там отметили, что в экспозиции произведения И.Грабаря, П.Кончаловского, А.Дейнеки, Александра Лабаса, Георгия Нисского, Гелия Коржева, Таира Салахова и других. В одном из залов будет транслироваться мультимедийный спектакль "Шедевры без границ", объединивший знаменитые полотна из собрания ГТГ, Института русского реалистического искусства (ИРРИ) и произведения выдающихся русских и советских композиторов.

"Главной темой проекта стал мотив окна, который является классическим образом в мировом искусстве. Для отечественных художников прошлого столетия окно было зеркалом перемен, происходящих в стране, - от революционных потрясений и модернизации городов в первой половине века, до переезда в новые кварталы во время "оттепели" и поисков себя в перестроечные 1980-е годы", - отметили в пресс-службе.

Открытие экспозиции состоится 19 мая в рамках акции "Ночь в музее". Выставка продлится до 12 августа.