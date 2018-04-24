Атака Лондона: за отравлением Скрипалей могут стоять британские спецслужбы
  
Стихия нанесла удар: около 20 человек пострадали во время урагана
   
Сор из избы: 15 мусорных полигонов в Подмосковье закроют в течение 5 лет
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
23.04.18   19:19

09.04.18   13:28
 
Главные события
24.04.18 10:18

Выставку "Окна в Россию. Шедевры семи поколений" покажут в Москве

© РИА Новости. Владимир Вяткин
24 апреля. Interfax-Russia.ru - Выставка работ Игоря Грабаря, Петра Кончаловского, Александра Дейнеки и других мастеров XX века откроется в рамках акции "Ночь в музее" в московском Институте русского реалистического искусства.

"Выставку "Окна в Россию. Шедевры семи поколений", проделавшую в прошлом году грандиозное путешествие через всю страну от Калининграда до Владивостока, покажут в Москве. В Институте русского реалистического искусства будут представлены 60 знаковых полотен из собственного собрания и из коллекции Третьяковской галереи", - рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе музея во вторник.

Там отметили, что в экспозиции произведения И.Грабаря, П.Кончаловского, А.Дейнеки, Александра Лабаса, Георгия Нисского, Гелия Коржева, Таира Салахова и других. В одном из залов будет транслироваться мультимедийный спектакль "Шедевры без границ", объединивший знаменитые полотна из собрания ГТГ, Института русского реалистического искусства (ИРРИ) и произведения выдающихся русских и советских композиторов.

"Главной темой проекта стал мотив окна, который является классическим образом в мировом искусстве. Для отечественных художников прошлого столетия окно было зеркалом перемен, происходящих в стране, - от революционных потрясений и модернизации городов в первой половине века, до переезда в новые кварталы во время "оттепели" и поисков себя в перестроечные 1980-е годы", - отметили в пресс-службе.

Открытие экспозиции состоится 19 мая в рамках акции "Ночь в музее". Выставка продлится до 12 августа.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  24.04.18 14:23
Московский зоопарк в мае заработает в летнем режиме
.
  24.04.18 14:12
Мэр столицы и президент РАН подписали соглашение о сотрудничестве
.
  24.04.18 10:25
На улицах Москвы весной высадят 140 тыс. кустарников
.
  24.04.18 10:22
Прощание с актрисой Ниной Дорошиной пройдет во вторник в театре "Современник"
.
  23.04.18 17:49
День открытия речной навигации отпразднуют в столичном парке Горького 12 мая
.
  23.04.18 16:21
Вокруг Москвы создается мощная система мониторинга и прогноза природных явлений
.
  23.04.18 15:12
Поезд "Московская весна A Cappella" запущен на Кольцевой линии столичного метро
.
  23.04.18 14:09
Собянин: медцентр в "Сколково" примет первых пациентов в ближайшие месяцы
.
  23.04.18 13:00
Автомобильное движение вечером в центре Москвы перекроют из-за подготовки к параду
.
  23.04.18 12:56
Бюст Ельцина появится на "Аллея правителей" в Москве


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket