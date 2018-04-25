Следствие согласился смягчить меру пресечения для продюсера "Гоголь-центра" Малобродского

25.04.18 09:51

© РИА Новости. Евгений Биятов

25 апреля. Interfax-Russia.ru - Следователь частично удовлетворил ходатайство защиты об освобождении из СИЗО бывшего директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского, обвиняемого по делу о хищениях в "Седьмой студии", сообщила "Интерфаксу" в среду его адвокат Ксения Карпинская.

"Наше ходатайство было мотивировано решением ЕСПЧ (о необоснованности содержания Малобродского под стражей) и гарантиями израильского посольства, что новые документы ему выданы не будут (А.Малобродский имеет два гражданства, Израиля и РФ - "ИФ")", - сказала она.