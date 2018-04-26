В честь погибшего в Сирии летчика Романа Филипова в Воронеже назвали улицу и планируют установить памятник

26.04.18 16:34

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

26 апреля. Interfax-Russia.ru - Именем пилота сбитого в феврале в Сирии штурмовика Су-25 Романа Филипова назвали улицу в Центральном районе Воронежа, в июне герою установят памятник, сообщила пресс-служба мэрии.

Соответствующие решения были приняты на заседании комиссии горадминистрации по культурному наследию. Бюст военному летчику установят в сквере "Мемориальный" на Московском проспекте, отмечается в пресс-релизе.

Ранее имя погибшего летчика было присвоено воронежской школе N85.

3 февраля над зоной деэскалации "Идлиб" из переносного зенитного ракетного комплекса был сбит российский штурмовик Су-25 под управлением Р.Филипова. Летчик успел катапультироваться, но на земле принял неравный бой с террористами. Будучи окруженным боевиками, он подорвал себя гранатой. Президент России Владимир Путин присвоил Р.Филипову звание Героя России посмертно.

8 февраля Р.Филипов был похоронен на Аллее Славы на Коминтерновском кладбище в Воронеже.