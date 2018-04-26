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26.04.18 16:34
В честь погибшего в Сирии летчика Романа Филипова в Воронеже назвали улицу и планируют установить памятник
Соответствующие решения были приняты на заседании комиссии горадминистрации по культурному наследию. Бюст военному летчику установят в сквере "Мемориальный" на Московском проспекте, отмечается в пресс-релизе.
Ранее имя погибшего летчика было присвоено воронежской школе N85.
3 февраля над зоной деэскалации "Идлиб" из переносного зенитного ракетного комплекса был сбит российский штурмовик Су-25 под управлением Р.Филипова. Летчик успел катапультироваться, но на земле принял неравный бой с террористами. Будучи окруженным боевиками, он подорвал себя гранатой. Президент России Владимир Путин присвоил Р.Филипову звание Героя России посмертно.
8 февраля Р.Филипов был похоронен на Аллее Славы на Коминтерновском кладбище в Воронеже.
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