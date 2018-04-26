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26.04.18 17:21

Суд 28 апреля рассмотрит ходатайство советника экс-мэра Ярославля об УДО

© РИА Новости. Александр Вильф

26 апреля. Interfax-Russia.ru - Рыбинский городской суд рассмотрит ходатайство бывшего советника мэра Ярославля Алексея Лопатина об условно-досрочном освобождении (УДО), сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Ярославского областного суда Наталья Сарбунова.

"Рассмотрение ходатайства назначено на 28 апреля", - сказала Н.Сарбунова.

Один из фигурантов "дела Урлашова" А.Лопатин в августе 2016 года был приговорен к семи годам колонии строгого режима по обвинению в посредничестве при получении взятки. Он отбывает наказание в рыбинской колонии N2 вместе с экс-мэром Ярославля Евгением Урлашовым, который был приговорен к 12 с половиной годам заключения.

3 августа 2016 года Кировский районный суд Ярославля признал экс-мэра виновным в получении взятки в 17 млн рублей и в покушении на получение взятки в особо крупном размере.

Ранее в пятницу, 26 апреля, региональная комиссия по вопросам помилования, рассмотрев прошение Е.Урлашова, рекомендовала сократить ему срок заключения до девяти лет.

Еще один фигурант дела, заместитель мэра Дмитрий Донсков, был признан невиновным.

Те юю

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