Молнии поразили два самолета при вылете из московского аэропорта "Шереметьево"

27.04.18 13:08

© РИА Новости. Максим Блинов

27 апреля. Interfax-Russia.ru - Молнии попали в два самолета при вылете из московского аэропорта "Шереметьево" в минувший четверг.

Как сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах, командиры самолетов Bombardier и Airbus А320 доложили в четверг днем с разницей менее часа о поражении атмосферным электричеством при наборе высоты.

Одному из них даже пришлось прервать полет и вернуться в аэропорт вылета.

"Небольшой самолет Bombardier бизнес авиации выполнял рейс из Мюнхена с дозаправкой в "Шереметьево". После доклада командира о поражении молнией экипаж получил настоятельную рекомендацию вернуться в аэропорт вылета, чтобы оценить степень повреждений", - сказал источник.

Между тем, среднемагистральный Airbus А320 серьезных повреждений не получил.

"Самолет "Аэрофлота" направлялся из Москвы в Ниццу. Поскольку инцидент не представлял угрозы безопасности полета, было принято решение продолжить рейс до пункта назначения", - сказал он.