Обыск и выемка документов проводится в РСА в центре Москвы

27.04.18 15:12

© РИА Новости. Пресс-служба ГУ МВД РФ

27 апреля. Interfax-Russia.ru - В офисе Российского союза автостраховщиков (РСА) в центре Москвы проходят следственные действия, сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с ситуацией.

"В офисе РСА на ул. Люсиновская в Москве проходят обыски и выемка документов. Не исключено, что эти действия проводятся в рамках уголовного дела "Росгосстраха", а также дел, связанных с рядом ушедших с рынка страховых компаний, реализовавших полисы ОСАГО", - сказал один из собеседников агентства в пятницу.

"Интерфакс" пока не располагает комментарием правоохранительных органов.

Как сообщалось, по итогам 2017 года убыток "Росгосстраха" составил 56 млрд рублей. "Росгосстрах" и руководство РСА объясняли это недостаточным размером тарифов по ОСАГО и деятельностью т.н. автоюристов. Со своей стороны глава ФК "Открытие" Михаил Задорнов обвинил в сложившейся ситуации топ-менеджмент "Росгосстраха".

По ходатайству следствия суд арестовал недавно бывшего вице-президента страховой компании Сергея Хачатурова. Его брат Данил Хачатуров, возглавлявший "Росгосстрах", был допрошен в качестве свидетеля.