Красную площадь закроют для прохода на шесть дней - с 4 по 9 мая

28.04.18 15:45

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

28 апреля. Interfax-Russia.ru - Проход граждан на Красную площадь будет закрыт шесть дней, с 4 по 9 мая.

Центр по связям с прессой и общественностью ФСО РФ поясняет, что это связано с подготовкой и проведением торжественных мероприятий, посвященных 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

ФСО уточняет, что ограничения будут действовать с 9:00 утра 4 мая до 20:00 9 мая 2018 года.