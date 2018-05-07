Крупный образовательный комплекс откроется вблизи деревни Столбово Новой Москвы

07.05.18 14:56

© РИА Новости. Сергей Венявский

7 мая. Interfax-Russia.ru - Завершается строительство образовательного комплекса в Новой Москве, сообщила в понедельник пресс-служба Мосгосстройнадзора.

Как уточняется, в состав комплекса войдут школа на 1,1 тыс. мест и детсад на 150 мест. Здания расположены на соседних площадках по адресу: вблизи дер. Столбово, уч. № 27.

"Детский сад планируется ввести в эксплуатацию в августе, к началу учебного года, а школу - в конце 2018 - начале 2019 года", - отмечается в сообщении.

Ранее руководитель городского департамента развития новых территорий Владимир Жидкин сообщал, что за период с 2012 года на территории Троицкого и Новомосковского административных округов построено 10,1 млн кв.м жилья. В числе соцобъектов, введенных за этот период - 32 дошкольных учебных учреждения на 6,5 тыс. мест. Кроме того, построено 10 школ на 10,7 тыс. мест.