08.05.18 10:43

© РИА Новости. Евгений Биятов

8 мая. Interfax-Russia.ru - Мэр Москвы Сергей Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду в канун Дня Победы.

На церемонии присутствовали ветераны Великой Отечественной войны, председатель Мосгордумы, представители молодежных и религиозных организаций. Члены делегации возложили к могиле красные гвоздики и венки, почтили память воинов, павших в боях с немецко-фашистскими захватчиками, пообщались с ветеранами и поздравили их с праздником.

По окончании церемонии возложения венков перед участниками торжественным маршем прошла рота Почетного караула.

Могила Неизвестного солдата - памятник-символ в честь воинов, погибших в боях при защите своей страны. К Могиле возлагают венки и цветы в память о погибших за Родину на полях сражений. Здесь же отдают дань памяти героям руководители делегаций иностранных государств во время визитов в РФ.

Во всех районах Москвы День Победы отпразднуют сотнями массовых мероприятий. Принять в них участие смогут все желающие. Центральными событиями станут Парад Победы на Красной площади, шествие "Бессмертный полк", тематические программы в пешеходных зонах, на бульварах, в парках культуры и отдыха. Кульминацией праздника по традиции станет грандиозный салют.