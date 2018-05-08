Строительство автовокзала рядом с метро "Ховрино" завершится до конца года

08.05.18 11:05

© РИА Новости. Руслан Кривобок

8 мая. Interfax-Russia.ru - Строительно-монтажные работы по возведению автовокзала в составе пересадочного узла "Ховрино" на севере Москвы завершатся до конца этого года, сообщила во вторник пресс-служба столичного департамента строительства.

"До конца 2018 года планируется завершить строительно-монтажные работы по возведению пассажирского терминала (автовокзал - ИФ) на северном вестибюле станции метро "Ховрино"", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента Андрея Бочкарева.

Как сообщалось, автовокзал будет частью крупного транспортно-пересадочного узла "Ховрино".

"В составе ТПУ планируется построить здание автовокзала площадью 10,4 тыс. кв.м, в котором планируется разместить зал ожидания, кафе, небольшие торговые площади, помещения для обслуживания автобусов и т.д.", - рассказывал ранее председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Константин Тимофеев.

Кроме того, в составе пересадочного узла планируется построить перроны посадки-высадки пассажиров наземного общественного транспорта, площадку для междугородних автобусов.

Станция метро "Ховрино" находится с западной стороны улицы Дыбенко, в районе примыкания к ней Зеленоградской улицы.