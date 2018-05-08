Мэр Москвы принял участие в акции "Сирень победы" и посадил сиреневый куст в Екатерининском парке столицы

08.05.18 14:53

© РИА Новости. Евгений Самарин

8 мая. Interfax-Russia.ru - Мэр Москвы Сергей Собянин в преддверии Дня Победы посадил молодой куст сирени в Екатерининском парке столицы в рамках Всероссийской акции "Сирень победы".

Мэр поздравил ветеранов с грядущим праздником и от имени москвичей поблагодарил их за подвиги, совершенные во благо Москвы и всей России.

"В парках, скверах, на улицах и площадях проходит много замечательных мероприятий, все они посвящены одной дате - Дню Победы. Но есть такие душевные мероприятия, как высадка деревьев. Наши солдаты приходили с фронта, их встречали с сиренью, и уже много лет в парках в преддверии Дня Победы высаживаются кусты сирени. Я удовольствием поучаствую в этом", - сказал С.Собянин, обращаясь к посетителям парка и ветеранам.

Он отметил, что с каждым годом уходят все больше участников войны. "Тем не менее, с каждым годом события, которые произошли в 1941-1945 годах, становятся ближе к нам. Это память для нас, для наших детей и внуков о тех людях, которые сражались и трудились. Это пример того, как в самых тяжелых условиях мы победили, построили замечательную страну", - сказал С.Собянин.

Мэр поблагодарил ветеранов и тружеников тыла за мирное небо над головой, "за послевоенную Москву, которой мы гордимся и любим".

"С праздником Победы. Счастья вам, здоровья и хорошего настроения", - заключил С.Собянин.

Во вторник, 8 мая, в Екатерининском парке проходят мероприятия, посвященные Дню Победы. На аллеях парка горожане принимают участие в мастер-классах и спортивных состязаниях. Со сцены парка звучат песни военных лет, работает полевая кухня. Ключевым событием в рамках мероприятия станет высадка двадцати молодых кустов сирени в рамках Всероссийской акции "Сирень победы".