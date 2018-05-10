Свыше 1 млн человек вышли на акцию "Бессмертный полк" в Москве

10.05.18 08:46

© РИА Новости. Александр Гальперин

10 мая. Interfax-Russia.ru - Более миллиона человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Москве, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД Ирина Волк.

"В г. Москве по состоянию на 18.00 более 1 миллиона россиян принимают участие в шествии "Бессмертный полк", - сказала И. Волк.

По её словам, акция в столице ещё продолжается.