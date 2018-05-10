Проект планировки пересадочного узла у метро "ВДНХ" могут утвердить до июля

10.05.18 15:17

© РИА Новости. Руслан Кривобок

10 мая. Interfax-Russia.ru - Проект планировки территории транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "ВДНХ" планируется утвердить во втором квартале этого года, сообщила в четверг пресс-служба председателя Москомархитектуры.

Как уточняется, проект планировки ТПУ возле станции "ВДНХ" прошел публичные слушания и находится в стадии согласования.

"ТПУ "ВДНХ" будет состоять из объектов железнодорожного транспорта, коммунального обслуживания, общественного назначения и обслуживания автотранспорта", - пояснила председатель комитета Юлиана Княжевская.

В материалах добавляется, что объекты ТПУ планируется разместить на участке 32,7 га. Общая площадь объектов капитального строительства составит 6,2 тыс. кв.м. Проектом также предусмотрено строительство двух подземных переходов, организация стоянки и разворотной площадки для наземного пассажирского транспорта.

Строительство пересадочного узла обеспечит проход пешеходов от станции метро до главного входа ВДНХ по центральной аллее и разгрузит улично-дорожную сеть.