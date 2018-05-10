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10.05.18 15:46
Жилые кварталы построят на месте завода "Красный богатырь" в столицы
"Проект планировки территории бывшего обувного завода "Красный богатырь" на востоке столицы планируется утвердить до конца этого года. Здесь планируется построить общественно-жилые комплексы с различными социальными объектами. Площадь застройки составит около 388 тыс. кв.м.", - сказал Ю.Княжевская.
По ее словам, на этой территории предполагается возвести несколько детских садов, школу и многофункциональный комплекс с подземным паркингом площадью более 90,7 тыс. кв.м.
Завод Московского товарищества резиновой мануфактуры был создан в 1887 году. В 1923 году завод получил название "Красный богатырь". С 1990-х годов производство сокращалось. В 2004 году предприятие было закрыто.
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