Жилые кварталы построят на месте завода "Красный богатырь" в столицы

10.05.18 15:46

© РИА Новости. Григорий Сысоев

10 мая. Interfax-Russia.ru - Жилые кварталы с детскими садами и школой планируется построить на месте завода "Красный богатырь" в Москве, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская в четверг.

"Проект планировки территории бывшего обувного завода "Красный богатырь" на востоке столицы планируется утвердить до конца этого года. Здесь планируется построить общественно-жилые комплексы с различными социальными объектами. Площадь застройки составит около 388 тыс. кв.м.", - сказал Ю.Княжевская.

По ее словам, на этой территории предполагается возвести несколько детских садов, школу и многофункциональный комплекс с подземным паркингом площадью более 90,7 тыс. кв.м.

Завод Московского товарищества резиновой мануфактуры был создан в 1887 году. В 1923 году завод получил название "Красный богатырь". С 1990-х годов производство сокращалось. В 2004 году предприятие было закрыто.