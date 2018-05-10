Самовыдвиженцам для регистрации кандидатами в мэры Москвы потребуется 36 тыс. подписей избирателей

10.05.18 16:38

Москва. 10 мая. ИНТЕРФАКС-МОСКВА - Кандидатам в мэры Москвы, идущим в порядке самовыдвижения, для регистрации на предстоящих в сентябре выборах потребуется сбор 36 тыс. подписей избирателей.

Соответствующее решение принято на заседании Мосгоризбиркома в четверг, сообщил корреспондент "Интерфакса".

"На основании численности избирателей 7 млн 216 тыс. 76 устанавливается, что для регистрации кандидатом на должность мэра Москвы в порядке самовыдвижения потребуется 36 тыс. 81 подпись избирателей", - сообщил на заседании секретарь Мосгоризбиркома Владимир Попов.

Он уточнил, что количество необходимых подписей составляет 0,5% от числа избирателей. При этом максимальное число подписей, которые самовыдвиженцы могут представить в Мосгоризбирком для регистрации, составляет 39 тыс. 689.

На прошлых выборах мэра Москвы самовыдвиженцам требовалось собрать в свою поддержку не менее 1% подписей от числа всех избирателей в Москве - 73 тыс. 21.

В соответствии с законодательством, кандидатам от любых зарегистрированных политических партий не требуется подписей избирателей.

В то же время все кандидаты для регистрации должны пройти так называемый муниципальный фильтр и заручиться поддержкой муниципальных депутатов. На прошлых выборах мэра требовалось собрать от 110 до 115 подписей местных депутатов. Решение о числе необходимых подписей депутатов на предстоящих выборах мэра ещё не принято.