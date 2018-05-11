Выясняются причины гибели трех работников молочно-товарной фермы в Белгородской области

11.05.18 08:49

© РИА Новости. Дмитрий Коробейников

11 мая. Interfax-Russia.ru - Следователи в Новооскольском районе Белгородской области возбудили уголовное дело по факту смерти трех человек в молочно-товарном комплексе "Ярский", сообщает СУ СКР по региону.

"По версии следствия, 9 мая при очистке погружного насоса системы навозоудаления в молочно-товарном комплексе "Ярский" в селе Ярское погибли трое работников в возрасте 19, 32 и 50 лет", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).