Следствие продолжит расследование инцидента в новосибирском колледже

11.05.18 09:09

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

11 мая. Interfax-Russia.ru - Ни один из подростков, пострадавших в результате стрельбы в филиале транспортного колледжа в Барабинске Новосибирской области, не состоял на профилактическом учете в правоохранительных органах или в комиссии по делам несовершеннолетних, сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь" информированный источник.

"Ни один из четверых ни на каких учетах не состоял. Что касается травли (покончившего с собой подростка - ИФ) - тоже не факт. Специалисты продолжают работать", - сказал он.

По его словам, случившееся будет обсуждаться на заседании областной комиссии по делам несовершеннолетних в пятницу.

Как сообщалось, утром в четверг 16-летний учащийся Барабинского филиала Новосибирского колледжа транспортных технологий им.Н.А.Лунина во время урока выстрелил из охотничьего гладкоствольного ружья в сторону других учащихся. В результате один из подростков был ранен в плечо. Двое других выпрыгнули из окна второго этажа, один из них получил перелом голеностопных суставов обеих ног, второй - перелом стопы.

После произошедшего стрелявший подросток вышел в коридор колледжа, где покончил с собой.