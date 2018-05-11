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11.05.18 09:09
Следствие продолжит расследование инцидента в новосибирском колледже
"Ни один из четверых ни на каких учетах не состоял. Что касается травли (покончившего с собой подростка - ИФ) - тоже не факт. Специалисты продолжают работать", - сказал он.
По его словам, случившееся будет обсуждаться на заседании областной комиссии по делам несовершеннолетних в пятницу.
Как сообщалось, утром в четверг 16-летний учащийся Барабинского филиала Новосибирского колледжа транспортных технологий им.Н.А.Лунина во время урока выстрелил из охотничьего гладкоствольного ружья в сторону других учащихся. В результате один из подростков был ранен в плечо. Двое других выпрыгнули из окна второго этажа, один из них получил перелом голеностопных суставов обеих ног, второй - перелом стопы.
После произошедшего стрелявший подросток вышел в коридор колледжа, где покончил с собой.
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