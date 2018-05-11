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11.05.18 10:05

Средняя зарплата учителей в Москве должна приблизиться к 110 тыс. рублей в этом году

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев
11 мая. Interfax-Russia.ru - Средняя зарплата московских учителей должна в этом году приблизиться к 110 тыс. рублей, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Забавно выглядит задача достичь к 2025 году заработной платы учителей до 130 тысяч рублей. Здесь я принципиально не согласен. Я считаю, что уже в этом году средняя заработная плата должна вплотную приблизиться к 110 тысячам", - сказал мэр на встрече в четверг с членами Молодежной ассоциации руководителей образовательных организаций.

На встрече обсуждался проект стратегии развития образования в столице до 2025 года.

"Стратегия, которую мы разрабатываем, не должна быть бюрократическим документом, в котором мы что-то разработаем, утвердим, поставим печать и положим на полку. Это должен быть не документ, а некая платформа для обсуждения наших с вами идей", - заявил мэр.

По словам С.Собянина, в уже имеющейся стратегии многие вещи вызывают раздражение. В частности, это касается вопросов попытки дополнительного администрирования школ и давления на их самостоятельность.

"Мы с вами несколько лет уходили от бюрократии, от излишних структур, которые висят над школами, а теперь сами пытаемся нечто подобное создать (. . .) Мне показалось, что в проекте стратегии просматривается цель "перегрузить" наших педагогов ещё целым букетом функций, хотя эти функции может и выглядят привлекательными. Но надо учитывать, что наши педагоги и без того перегружены", - подчеркнул градоначальник.

"Хотел бы поблагодарить вашу группу, которая здесь сегодня находится, за большую работу по разработке стратегии развития Московской школы. Это очень важная и очень сложная работа", - сказал C.Собянин в ходе встречи, состоявшейся в школе N2114, где в скором времени планируют запустить новое образовательное пространство "IT-полигон".

Как отметил мэр, за последние годы московское образование сделало серьёзный рывок по качеству обучения и подготовки школьников. "Последняя Всероссийская олимпиада школьников показала, что мы не стоим на месте и двигаемся вперёд. И впервые за всю историю Москва, наши московские школьники, взяли 50% всех первых мест. Такого не было никогда. Ещё несколько лет назад это было в районе 27%", - отметил С.Собянин.

Тем не менее, развитие школ должно продолжаться, чтобы московское образование было сильным конкурентом среди мегаполисов мира, сказал он.

Мэр также попросил не торопить процесс создания стратегии. Вместо этого, заметил он, необходимо тщательно продумывать идеи и постепенно внедрять лучшие из них.

Проект стратегии развития столичного образования (Стратегия-2025) ведется по инициативе С.Собянина директорами школ. Работа над документом началась с февраля. Предполагается, что идеи стратегии будут применены для разработки и реализации проектов, повышающих качество и доступность образования в столице.

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